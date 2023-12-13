Армия РФ отразила несколько позиций ВСУ на левобережье Херсонщины, – ISW
Такое мнение высказывают аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Кринок.
Российский источник также утверждал, что российские и украинские силы ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта.
12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км юго-восточнее Бахмута или чуть западнее Горловки), сигнализируя о том, что они контролируют территорию. Российские военные блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон.
12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись юго-западнее Авдеевки.
Также российские войска продолжили наземные атаки на запад и юго-запад от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).