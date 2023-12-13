Армия РФ отразила несколько позиций ВСУ на левобережье Херсонщины, – ISW

Российские захватчики, как свидетельствуют геолокационные кадры, продвинулись к югу от Крынков (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр). Вероятно, им удалось отбить несколько украинских позиций.

Такое мнение высказывают аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Кринок.

Российский источник также утверждал, что российские и украинские силы ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта.

12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км юго-восточнее Бахмута или чуть западнее Горловки), сигнализируя о том, что они контролируют территорию. Российские военные блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон.

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12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись юго-западнее Авдеевки.

Также российские войска продолжили наземные атаки на запад и юго-запад от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).