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РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW

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РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW
Российская Федерация приступила к серийному производству нового типа ударного беспилотного летательного аппарата.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник 12 декабря России заявили о начале серийного производства беспилотника вертолетного типа "Термит", вооруженного 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что БПЛА типа "Термит" не будет иметь угрозы для украинских военных, поскольку аппараты больше и медленнее дронов типа Shahed, в результате те становятся "легкой мишенью" для их сбивания силам противовоздушной обороны.

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Топ комментарии

  • Назар Назар 9a467e52
    Вже наші суперексперти сміялися з моторолера шахеда.
    Досміялися
  • Анатолий К 65c6a92d
    А команда Володі Бонівтіка продовжує використовувавати державний бюджет на дороги, на мінори і на телепрограми для своїх друзів. Головна зброя - закакати мізки українців, а не зробити для них дрони, щоб вони перемогли ворога.
  • Nick Heinen
    Серйозна машинка яка створить нам проблеми, особливо якщо буде використовувати ту ж тактику, що й наші гвинтокрили - політ на низьких висотах поза дією ППО. А вони будуть так робити.
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