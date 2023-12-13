РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW
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Российская Федерация приступила к серийному производству нового типа ударного беспилотного летательного аппарата.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Во вторник 12 декабря России заявили о начале серийного производства беспилотника вертолетного типа "Термит", вооруженного 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что БПЛА типа "Термит" не будет иметь угрозы для украинских военных, поскольку аппараты больше и медленнее дронов типа Shahed, в результате те становятся "легкой мишенью" для их сбивания силам противовоздушной обороны.