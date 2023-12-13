ВСУ отбили атаки врага на 6 направлениях, за сутки – 95 боевых столкновений, - Генштаб

За минувшие сутки украинские защитники успешно отбили 51 атаку на Авдеевском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах на Бахмутском.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области. В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.