Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 341 500 тысяч российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 341 500 (+850) человек,
танков - 5682 (+18) ед,
боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,
артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,
РСЗО - 919 (+0) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
крылатые ракеты – 1596 (+10),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,
специальная техника - 1176 (+6)