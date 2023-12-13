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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 341 500 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 341 500 (+850) человек,

танков - 5682 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),

крылатые ракеты – 1596 (+10),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,

специальная техника - 1176 (+6)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА 01

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3580 день москальсько-української війни.
    45! одиниць техніки та 850!! чумардосів.
    Арта 3, броня 24!, логістика 12.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
    Спецтехніка та танки порадували.
    В текстовій статистиці забули забрати від учора +10 кр ))
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 341 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
  • MyronMaG mm
    Карочє! Китайози не встигають постачати чорні кульки.
  • тит
    Не кажи дурниць, якщо міномет ще можна назвати артилерією, то все інше ні. З такою логікою і "буханець" можна записати в "спецтехніку"
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