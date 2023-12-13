Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 341 500 тысяч российских захватчиков.