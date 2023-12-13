ЕС хочет ускорить производство боеприпасов для помощи Украине, - президент Евросовета Мишель

Евросоюз стремится ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии.

Об этом президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейские лидеры осознают всю необходимость четко дать понять… что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе. То же касается военного оборудования. Мы решили основать то, что называем Европейским фондом мира, чтобы поощрить большую военную поддержку Украины в координации с нашими государствами-членами. Есть общая политическая воля усовершенствовать инструмент, усовершенствовать механизм, основанный на базе, что мы хотим дать через ЕС и двустороннюю помощь больше ракет, больше боеприпасов", - отметил Мишель.

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Президент Евросовета признал, что в прошлом в ЕС недооценивались важность инвестиций в собственные оборонные возможности. Их развитие планируется обсудить на саммите лидеров, запланированном на 14-15 декабря.

"Мы решительно выступаем за расширение промышленного сотрудничества для создания мощной индустриальной базы в ЕС. Это значит, что в краткосрочной перспективе нам нужно больше инвестировать. Нам нужно больше расширяться, иметь больше европейских возможностей для помощи Украине, а также больше инструментов в наших руках для большего сдерживания. Это пункт первый. Но параллельно мы должны работать в среднесрочной и долгосрочной перспективах над развитием этих промышленных баз", - подчеркнул чиновник.

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На саммите на этой неделе лидеры ЕС также планируют рассмотреть и предоставление Украине 20 миллиардов евро на следующие четыре года на финансирование ее военных нужд.