КПП "Ягодин-Дорогуск" полностью разблокирован. На проезд очереди авто уйдет больше суток
Об этом пишет польское издание RMF24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В полиции Хелма вечером во вторник рассказали, что грузовик, который в понедельник сломался на развороте возле КПП и затруднял проезд, уже убрали, и движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.
В это время в очереди на въезд в Украину ожидали около 700 фур.
По словам представителя налоговой администрации в Люблине, КПП полностью укомплектован персоналом. По их оценкам, на пропуск этого количества фур понадобится ориентировочно 32 часа.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузов на границе с Украиной.
11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Савва решил разогнать протест перевозчиков, и движение через это КПП возобновилось.
Протестующие подали заявку на проведение новой акции. Она должна начаться с понедельника, 18 декабря. Этот протест поляки хотят продлить почти до конца марта.