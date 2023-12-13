В результате падения обломков ракет поврежден ЛЭП в Днепровском районе Киева, обесточены частные дома

В Днепровском районе Киева 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.

Ориентировочно электроснабжение будет возобновлено до 14:00.

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Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждено больницу, жилые дома.