По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters
Об этом со ссылкой на знакомый с разведданными источник сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, потери России в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.
Reuters сообщает: в недавно рассекреченном отчете разведки США говорится, что РФ в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с участием 360 тыс. военнослужащих. 315 тыс. из них, то есть около 87% от общей численности, были убиты или ранены.
Из-за этих потерь, по словам собеседника агентства, Россия была вынуждена ослабить стандарты набора и призывать для развертывания в Украине осужденных и пожилых гражданских лиц.
"Масштаб потерь заставил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила частичную мобилизацию 300 000 военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы разрешить вербовку осужденных и пожилых гражданских лиц", - говорится в оценке.
Также российская армия оставила на поле боя 1300 единиц бронетехники. Она вынуждена усилить эти силы танками Т-62, производимыми в 1970-х годах.