Между "Теремками" и "Демеевской" запускают "челночное" движение поездов, - КГГА. РАСПИСАНИЕ
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Пассажиров призвали внимательно слушать объявления дежурных на станции, информирующих о направлении движения поезда непосредственно на платформе.
"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", - отметили в КГГА.
На станциях при этом разместят навигационные материалы с режимом работы синей ветки метро, а также график "челночного" движения поездов.
В КГГА напомнили, что все подземные станции продолжают работать круглосуточно в режиме укрытия.
Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннели.
В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.