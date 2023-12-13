Между "Теремками" и "Демеевской" запускают "челночное" движение поездов, - КГГА. РАСПИСАНИЕ

С 13 декабря между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработает "челночное" движение поездов. Каждым из двух путей на этом участке будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления дежурных на станции, информирующих о направлении движения поезда непосредственно на платформе.

"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", - отметили в КГГА.

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На станциях при этом разместят навигационные материалы с режимом работы синей ветки метро, а также график "челночного" движения поездов.

В КГГА напомнили, что все подземные станции продолжают работать круглосуточно в режиме укрытия.

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Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннели.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.