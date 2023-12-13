Россия хочет мобилизовать 170 тысяч человек для войны против Украины, - координатор Великобритании в ООН Эккерсли
Об этом на заседании Совета Безопасности заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Эккерсли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт британского правительства.
Он отметил, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину было убито или ранено более 300 тысяч солдат армии РФ, что в разы больше, чем за десять лет советской оккупации Афганистана.
"Сейчас президент Путин планирует призвать еще 170 тысяч как пушечное мясо для войны своего правительства. Трудно понять, насколько продолжение агрессии российского правительства отвечает интересам российского народа", - подчеркнул Эккерсли.
Он добавил, что в этом году Россия в седьмой раз призывает обсудить на заседании Совета Безопасности поставки западного оружия в Украину. Это яркое свидетельство кампании влияния на общественное мнение Запада, подрыва политической поддержки Украины. Кампания, управляемая Кремлем, служит только интересам Кремля.