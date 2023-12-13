Враг несколько раз обстрелял Купянск, под огнем более 20 населенных пунктов Харьковщины. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 21 населенного пункта Харьковщины: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Купянского района и другие.

В результате артиллерийских обстрелов в г. Купянска на территории домовладения погиб местный житель 1951 года рождения. Повреждены жилые дома.

Около 10:20 в г. Купянске в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 года рождения, разрушен жилой дом, повреждены два жилых дома. Пострадавший госпитализирован в больницу, состояние тяжелое", - информирует Синегубов.

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Он также уточнил, что в результате непогоды по области обесточено около 3 500 потребителей Близнюковского, Барвинковского, Изюмского, Балаклейского РЭСов.

Глава региона информирует, что за сутки взрывотехники ГСЧС обследовали более 3,4 га территории в Харьковском, Изюмском, Богодуховском, Купянском и Чугуевском районах. Обезвредили 62 взрывоопасных предмета. Разминирование продолжается.