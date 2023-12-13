МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга

Мораторий на выплату внешнего долга правительства Украины иностранным государствам будет действовать до 2027 года. До середины 2024 года будет проведена реструктуризация коммерческого долга.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство", - сказал он.

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Как отметил глава миссии, ожидается, что официальный мораторий кредиторов продлится до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.

"Таким образом, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года", - добавил Грей.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах провести еще одну реструктуризацию внешнего долга до середины 2024 года.

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В сентябре 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о согласии о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

В марте 2023 года группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

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Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).