Зеленский о помощи США Украине: Дело не в финансировании, а в морали

Несмотря на то, что у США есть свои собственные проблемы, они могут справиться с ними и помочь Украине.

Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я сказал, господину спикеру (Палаты представителей Майку Джонсону. - Ред.) о том, что есть большая разница между принятием решения (о дальнейшей помощи Украине. - Ред.) в декабре, в январе, или в феврале. Дело не в финансировании, а в морали", - сказал он.

В то же время Зеленский признает, что у США есть и свои вызовы и внутренние проблемы.

Читайте также: Уступить территории - это абсолютное безумие, - Зеленский

"Я знаю, что у вас есть свои вызовы и внутренние проблемы, и они немалые. Однако, я считаю, что Соединенные Штаты являются прекрасной страной, которая может справиться со сложными проблемами, и знает, как добиться успеха, как остановить войны во всем мире ", – добавил он.