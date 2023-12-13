В результате атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе, она продолжает прием пациентов, - Минздрав

В результате ночной атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрав.

"К счастью без жертв. Больница продолжает прием пациентов. Эвакуация медиков и пациентов не проводилась", - говорится в сообщении.

Всего в Киеве было зафиксировано 53 обращения пациентов. 20 человек были госпитализированы, из них 18 взрослых и 2 ребенка. Данные уточняются.

"Сейчас состояние почти всех пациентов удовлетворительное, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. В основном травмы получены от обломков стекла, бытовых вещей и действия ударной волны", - добавляют в Минздраве.

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Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждена больница и жилые дома.