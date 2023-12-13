Зеленский о ночной ракетной атаке РФ: С Байденом договорились работать над усилением ПВО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку россиян на столицу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что как только договорился с президентом США Байденом работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь! А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!" – подытожил он.

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