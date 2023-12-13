ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки, - ISW

12 декабря украинские защитники добились успеха на восточном участке фронта в районе Бахмута и Авдеевки.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

На Бахмутском направлении аналитики отметили определенное продвижение южнее этого населенного пункта. Тем временем россияне атаковали возле Хромового в направлении Богдановки и Ивановки. При этом российские военкоры жаловались, что боевым действиям мешают погодные условия: гололедица, мороз.

Однако сложные погодные условия не остановили контратаки ВСУ. В частности, продолжаются удары по ВС РФ к югу от Бахмута возле Клещиевки. Украинские бойцы удерживают позиции и не дают врагу возможности пробиться в Ивановский и Часов Яр.

На Авдеевском направлении началась новая волна российских атак. При этом аналитики ISW отмечают, что ВС РФ, возможно, имеют определенное продвижение возле Новокалинового (на северо-востоке), возле Тоненького и Северного (на запад), а также на юго-востоке. Однако отметили, что пока не видели визуальных подтверждений этих заявлений. В то же время уверены, что украинские подразделения контратаковали на северном фланге и подвинули россиян возле села Степовое.

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