2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны, - МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Об этом на пресс-конференции МВФ сообщила сотрудница Фонда Сана Надим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мигрантам нужно время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", - сказал он.

По прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "пройдет чистый негативный отток 2 млн человек по отношению к довоенному сценарию".

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Напомним, по данным ООН, по состоянию на конец 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным Евростата на 31 октября 2023 года, 4,24 млн жителей Украины, покинувших страну после начала войны, получили временную защиту в странах Евросоюза.

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