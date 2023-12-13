Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными
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Президент США Джо Байден надеется на результативные переговоры в Конгрессе относительно продолжения военной и финансовой поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.
Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство.
"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", – сказал Байден.
Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.