Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными

Президент США Джо Байден надеется на результативные переговоры в Конгрессе относительно продолжения военной и финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Американский лидер подчеркнул, что Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.

Он отметил, что небольшая группа республиканцев выступает против помощи Украине, но они не представляют большинство.

"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", – сказал Байден.

Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.

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