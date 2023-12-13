Зеленский призвал США предоставить Украине ракеты ATACMS большой дальности, - Politico
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.
Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские защитники.
Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.
Также он отметил, что у Украины есть небольшое количество систем противовоздушной обороны вокруг Киева, чтобы защитить столицу. Украинский лидер заметил, что хотел бы получить еще "дюжину" для защиты больших населенных пунктов, таких как Херсон и Одесса.
В ходе ряда встреч Зеленский отметил настоятельную потребность в увеличении помощи со стороны США, пообещав подотчетность за то, как будут тратиться американские средства. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил свою позицию, что любая помощь Украине должна сопровождаться надежным финансированием безопасности границ США.