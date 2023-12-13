Зеленский призвал США предоставить Украине ракеты ATACMS большой дальности, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном призвал Вашингтон передать ВСУ ракеты ATACMS большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские защитники.

Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

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Также он отметил, что у Украины есть небольшое количество систем противовоздушной обороны вокруг Киева, чтобы защитить столицу. Украинский лидер заметил, что хотел бы получить еще "дюжину" для защиты больших населенных пунктов, таких как Херсон и Одесса.

В ходе ряда встреч Зеленский отметил настоятельную потребность в увеличении помощи со стороны США, пообещав подотчетность за то, как будут тратиться американские средства. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил свою позицию, что любая помощь Украине должна сопровождаться надежным финансированием безопасности границ США.

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