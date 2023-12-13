Польские перевозчики планируют снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"
Об этом заявила спикер Волынской таможни Валентина Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, организатор предварительной забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотят начать с 18 декабря.
"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше", - проинформировала пресс-служба Волынской таможни.
Как добавила Черныш, на 13 декабря деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.
Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд – 300.