Российские наступательные операции направлены на ослабление поддержки Украины со стороны Запада, - ISW

Российские войска могут проводить наступление в неблагоприятное время, чтобы это происходило на фоне длительных дискуссий на Западе о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, российские войска проводят дорогие наступательные операции в неблагоприятное для наземных маневров время, чтобы приурочить потенциальное изменение инициативы на поле боя к постоянным разговорам на Западе о продолжении поддержки Украины", – говорится в отчете.

В ISW напоминают, что российские войска начали масштабную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки 10 октября и затем активизировали локальные наступательные операции в других местах на востоке Украины, в то время как украинские войска начали сворачивать контрнаступательные операции. Однако пока они привели лишь к большим потерям со стороны оккупантов, но никаких значимых успехов на поле боя РФ не добилась.

"Такая оценка высоких потерь россиян и отсутствия значимых в оперативном отношении успехов России согласуется с оценкой ISW", – отметили аналитики.

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Россия, похоже, считает, что военный "тупик" зимой истощит поддержку Украины со стороны Запада и даст российским войскам преимущество.

"По оценкам ISW, российские войска пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине. По крайней мере, с середины ноября 2023 года и теперь, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период очень сложных погодных условий осенне-зимнего сезона", - говорится в отчете.

По словам экспертов, развернувшиеся дискуссии на Западе о продолжении военной помощи Украине после относительно успешных российских оборонных операций в Запорожской области были предсказуемы. Предполагается, что российское командование их учло. Теперь Кремль организует продолжительные информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине.

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