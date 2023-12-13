Польша выслала россиянина, подозреваемого в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с Пограничной службой РП выдворили россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"При выполнении предусмотренных законодательством обязанностей ABW обнаружила гражданина Российской Федерации, подозреваемого в сотрудничестве и связях с российскими спецслужбами. Благодаря сотрудничеству ABW и Пограничной службы мужчина был выдворен из Польши 1 декабря 2023 года",- сообщил департамент национальной безопасности Совета министров РП.

Сообщается, что россиянин проживал в Быдгоще на севере Польши.

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Отмечается, что в окрестностях города Быдгоща в 2023 году были идентифицированы еще два иностранца, которые могли вести шпионскую деятельность в интересах России и Беларуси. Следовательно, наблюдается постоянный интерес Россией к этому региону Польши.

Сообщается, что результаты деятельности польской спецслужбы – очередное доказательство эффективной нейтрализации действий спецслужб РФ против Польши.

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Как отмечается, в течение 2016-2023 годов польская контрразведка нейтрализовала деятельность более 100 российских и белорусских шпионов, которые вели разведывательные операции против Польши.