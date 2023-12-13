Областной ТЦК об угрозах священнику во время вручения повестки во Львовской области: В процесс вмешался гражданский в военной форме, действия представителей ТЦК правомерны

Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент с грубыми угрозами в адрес священника во время вручения повестки представителями военкомата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, 12 декабря 2023 года в социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина в военной форме пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в ТЦК и СП.

"С целью выяснения обстоятельств инцидента и причастности военнослужащих ТЦК и СП была проведена служебная проверка и выяснено следующее. В ходе осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - говорится в сообщении.

"В то же время действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", - добавляют в ТЦК.

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Напоминается также, что в стране идет полномасштабная война, обязанность каждого гражданина - явиться для уточнения учетных данных в случае получения повестки.

"По случаю, выражаем искреннюю благодарность тысячам священников и капелланов, которые наряду с нашими воинами на фронте поддерживают моральный и боевой дух верующих!", - резюмируется в сообщении.