КНДР пытается нелегально отправить своих работников в РФ, – разведка Южной Кореи

Разведка Южной Кореи обнаружила попытки КНДР нелегально отправить своих работников на заработки в Россию из-за дефицита рабочей силы в последней вследствие мобилизации молодежи на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе Южной Кореи.

Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию на заработки. Причина: дефицит рабочей силы в РФ из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.

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По информации северокорейских государственных СМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вице-министр внешнеэкономических связей Чжи Кенг Су.

Однако цель визита не сообщается.

Представитель министерства иностранных дел в Сеуле заявил, что вероятная отправка северокорейских работников в Россию является нарушением двух конкретных резолюций Совета Безопасности ООН.

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