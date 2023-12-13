КНДР пытается нелегально отправить своих работников в РФ, – разведка Южной Кореи
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе Южной Кореи.
Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию на заработки. Причина: дефицит рабочей силы в РФ из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.
По информации северокорейских государственных СМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вице-министр внешнеэкономических связей Чжи Кенг Су.
Однако цель визита не сообщается.
Представитель министерства иностранных дел в Сеуле заявил, что вероятная отправка северокорейских работников в Россию является нарушением двух конкретных резолюций Совета Безопасности ООН.