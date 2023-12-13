Дубинский должен быстрее знакомиться с делом о служебном подлоге, - суд
Такое решение принял суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе судебного заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники намеренно затягивают ознакомление с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.
В ГБР не назвали фамилию депутата, о котором идет речь. Но обстоятельства дела указывают на Дубинского.
Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.
7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.