Дубинский должен быстрее знакомиться с делом о служебном подлоге, - суд

Народный депутат Александр Дубинский должен ознакомиться с материалами дела о подлоге документов для выезда за границу до 29 декабря.

Такое решение принял суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе судебного заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники намеренно затягивают ознакомление с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

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В ГБР не назвали фамилию депутата, о котором идет речь. Но обстоятельства дела указывают на Дубинского.

Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

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2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.