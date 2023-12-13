Украина пригласила Туска посетить Киев в ближайшее время, - СМИ

Украина стремится договориться о "скором" визите в Киев нового премьер-министра Польши Дональда Туска. Киев рассчитывает на перезагрузку отношений с Варшавой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Как отмечает издание, визит хотят организовать вне зависимости от того, состоится ли потенциальная встреча нового премьера Польши и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Брюсселе, где 14-15 декабря начнется саммит лидеров ЕС.

О возможности встречи с Зеленским в Брюсселе Туск кратко упомянул во время одного из выступлений во вторник.

Польский премьер должен лететь туда практически сразу после принесения присяги президенту и официального запуска работы нового правительства.

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Источники в окружении Туска говорят, что его встреча с президентом Украины в Брюсселе еще не подтверждена.

По источникам польского СМИ, как в Польше, так и в Украине, украинская сторона приглашает Туска в Киев, чтобы эта поездка была одним из первых зарубежных визитов, и есть вероятность, что новый премьер Польши согласится на предложение.

В то же время, один из соратников Туска, комментировавший на условиях анонимности, отметил, что приехать в Украину логистически сложно - 16 часов дороги в одну сторону, однако путь за время полномасштабной войны уже хорошо налажен и визит польского премьера "был бы естественным".

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