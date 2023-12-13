Оккупанты устанавливают на улицах Луганска камеры с системой распознавания лиц
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Для усиления контроля за "подозрительным" населением россияне ввели на улицах временно захваченного Луганска сети видеонаблюдения.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"В Луганске россияне начали устанавливать камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лица. Такими системами обустроены крупные города России, что позволяет ФСБ держать население под тотальным контролем", - написал он в телеграмме.
Лисогор отметил, что с помощью такой системы можно установить не только пол и возраст, но личность человека.
Также он рассказал, что в Рубежном оккупационные власти организовали дополнительные патрули, надеясь таким образом выловить своих дезертиров, а также проверяют гражданское население.
Выявляют мужчин, пригодных к фронту. Также в городе роддом оккупанты перестраивают под военный госпиталь.