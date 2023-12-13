ЕСПЧ начинает рассмотрение по существу дела "Украина против России" по оккупации Крыма

13 декабря в Европейском суде по правам человека начались слушания по межгосударственному делу Украины против России, в котором Киев обвиняет Москву в "административной практике" систематических нарушений Европейской конвенции о защите прав человека в аннексированном ею Крыму с февраля 2014 года.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымское дело" касается и депортации в Россию украинских "осужденных" по сфабрикованным делам, а также преследованиям украинских политзаключенных.

Ранее ЕСПЧ признал приемлемыми ряд жалоб украинской стороны по этому делу и теперь рассмотрит их по существу. В то же время суд проверит приемлемость объединенных в одно межгосударственное дело исков по политзаключенным и передаче в Россию украинских "осужденных", сообщили в Страсбурге.

Слушания по этому делу публичны, однако после них суд приступит к закрытому обсуждению. На сайте ЕСПЧ сообщается, что решение будет принято позже, но конкретные сроки пока не указаны.

Отмечается, что в настоящее время на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ находятся в общей сложности четыре иска Украины против России. Один из них - общий с Нидерландами - о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса, включая дело о сбитом "Боинге" рейса МН17. Второй – это жалоба, в которой Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе 2018 года. Кроме того, в суд поступило более 7400 индивидуальных заявлений, касающихся аннексии Крыма, войны на Востоке и событий в Азовском море, а также полномасштабных боевых действий России на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

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