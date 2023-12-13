Новости

ЕС никогда не признает результаты "президентских выборов" РФ на оккупированных территориях, - Боррель

64213
ЕС никогда не признает результаты "президентских выборов" РФ на оккупированных территориях, - Боррель
В Евросоюзе осудили планы РФ провести "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Так называемые "выборы" грубо нарушают Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. У России нет никаких законных оснований для любых таких действий на международно признанной территории Украины", - подчеркнул он, добавив, что ЕС никогда не признает проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях или их "результатов".

"Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий", - заявил Боррель.

ЕС также подтвердил твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на самооборону.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", - подчеркнул главный дипломат ЕС, заверив, что Союз будет продолжать предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины.

Читайте также: Сейчас не время ослаблять поддержку Украины, пора увеличивать и ускорять ее, - Боррель

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Григорий 5fbb77e4
    Від вашого невизнання нікому ні жарко , ні холодно . Все одно самі ж будете вважати путіна президентом .
  • Елена Мазуренко 26a67fdc
    і що з того.... ви також не визнали квазіреспубліки лугандонії. Ви просто своєю мовчазною "згодою" дали їм шанс на життя. Просто не визнали, в той час ви були просто "занепокоєні".
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    Однако .А те "выборы " которые проходят на россии НЕ вызывают вопросов ? Как можно признавать результаты "выборов " которые не соответствую никамим нормам .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости