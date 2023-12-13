Новости

Новый пакет помощи США Киеву может стать последним, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, - Блинкен

4 88489
Новый пакет помощи США Киеву может стать последним, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, - Блинкен
Если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, объявленный пакет помощи будет одним из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые могут предоставить США.

Об этом предупредил заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Соединенные Штаты и коалиция из более чем 50 стран, которую мы собрали, продолжают оказывать важную поддержку украинским силам. Однако, если Конгресс не примет меры для принятия дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине", – сообщил Блинкен.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что вошло в новый пакет помощи Украине от США.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andrii seglianik 57ee1ebf
    Путін сміється і хлопає у долоні... всі обіцянки і мараторіі та меморандумі нічого не варті, Путін це довів і таки перемагає демократію..... ситуація вийде з під контролю....цивілізація, яку ми знали, заплатить дуже дорого і скоріш за все перестане існувати, як що світ так і не зрозумів що стоїть на кону DO NOT LOOK UP
  • Taras Klunyk 644d3c0a
    Віддайте нам нашу ядерну зброю, і йдіть на***й
  • Olga Snigko
    Зеленському потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости