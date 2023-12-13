Россия начала запускать по Украине "шахеды" из пяти разных пунктов, чтобы усложнить работу ПВО, - британская разведка

Россия начала запускать "шахеды" по территории Украины для массированных атак из пяти разных пунктов для того, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 декабря РФ запустила не менее 15 БПЛА типа Shahed из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Это новый пункт запуска беспилотников в Севастополе.

До этого Россия осуществляла запуски с мыса Чауда в Крыму, Ейска и Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Курской области в РФ.

5 декабря оккупанты заявили, что якобы сбили 41 украинский БПЛА, атаковавший российскую военную инфраструктуру в Крыму, в том числе - возле мыса Чауда.

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"Мыс Чауда на юго-востоке Крыма является известным местом запуска Shahed, которое используется россиянами с начала сентября 2023 года. Балаклава теперь - пятый подтвержденный пункт запуска Shahed, который используется в российских операциях против Украины, наряду с пунктами на мысе Чауда, в Ейске, Приморско-Ахтарске и Курске", - отметили в разведке.

В Минобороны Великобритании считают, что РФ рассредоточит свои возможности запуска БПЛА на нескольких локациях, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

"Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки, заставив Украину адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем", - добавили в разведке.

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