Украинская диаспора в Венгрии призвала Орбана поддержать вступление Украины в ЕС

Руководство и члены украинского Общества "Нова Хвиля" в Венгрии обратилось к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, Правительству и Государственному Собранию с открытым письмом. Они призывают поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Текст письма опубликован на странице Общества у фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Около двух лет украинцы отстаивают, несмотря на нападение агрессора, и защищают свою Родину, защищают свободное будущее своих детей, даже ценой огромных и трагических жертв. Но украинцы верят в Бога, верят в соборную Украину и в свободное европейское будущее своих детей, верят в моральную поддержку демократического мира при защите от агрессора, а также в моральную поддержку членов-государств ЕС относительно начала переговоров о вступлении", - говорится в письме.

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"Мы, граждане Венгрии, принадлежащие к украинской национальности в Венгрии, поддерживаем, чтобы венгерское меньшинство в Украине и меньшинства всех государств ЕС имели такие же права, какие имеем мы в Венгрии, и считаем, что украинские законодатели делают все для этого и для того чтобы выполнить условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Просим, поддержите и Вы начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - отметили авторы обращения.

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Напомним, 11 декабря в Брюсселе состоялся Совет министров ЕС по иностранным делам. Он скоординировал позиции стран-членов по продлению помощи Украине накануне Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал не выносить на повестку дня саммита ЕС решения относительно макрофинансовой помощи Украине и переговоров о ее вступлении в Евросообщество.