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СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета

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СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета
Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работу по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - добавляют в СБУ.

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СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Вже казав.

  • Дима Л 48527cef
    краще роскажить як саме було атаковано та який захист зламано у який спосіб

    бо якщо у них не було належного захисту то нехай інші зроблять висновки
    в таких справах замовчування призводить до повторення
  • 18c49ed2
    А что же нам скажет потужный специалист с цифровых коммуникаций Миша Федоров, организация защиты которых - его прямая обязанность? Потужно прое@али, или как?

    Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри

    Новини 30.06.2023 18:15

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    Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.

    Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...

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