В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: многих мобилизовали в ВСУ, - "Киевпасстранс"

Киев испытывает дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многих сотрудников КП "Киевпасстранс" мобилизовали в ряды ВСУ.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил спикер коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак, передает Цензор.НЕТ.

"У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы в ряды ВСУ, и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", - сказал он.

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Изменения в движении общественного транспорта из-за остановки движения поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки" он прокомментировал так: "У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Конечно, где-то пришлось снять определенную часть подвижного состава, чтобы обеспечить выпуск на этом маршруте-дублере".

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Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.

Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.