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В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: многих мобилизовали в ВСУ, - "Киевпасстранс"

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В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: многих мобилизовали в ВСУ, - "Киевпасстранс"
Киев испытывает дефицит водителей общественного транспорта из-за того, что многих сотрудников КП "Киевпасстранс" мобилизовали в ряды ВСУ.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил спикер коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олег Грищак, передает Цензор.НЕТ.

"У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы в ряды ВСУ, и действительно мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро восстановить пробел мы не можем", - сказал он.

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Изменения в движении общественного транспорта из-за остановки движения поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки" он прокомментировал так: "У нас всегда на случай внештатных ситуаций есть в резерве определенный процент подвижного состава, который мы можем привлекать. Конечно, где-то пришлось снять определенную часть подвижного состава, чтобы обеспечить выпуск на этом маршруте-дублере".

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Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.

Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.

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Топ комментарии

  • NNN
    Чиновників , мєнтів , прокурорів і т.д ... дифіциту нема . Дивно ...
  • Елена Мазуренко 26a67fdc
    Sasha Svasyd

    Если ты думаешь, что сможешь переждать или, в худшем случае, пережить оккупацию, ты ошибаешься. Я расскажу тебе, как это будет.

    Сначала, после продолжительных обстрелов всем, что может взорваться и разорваться на куски, ты отправишься за водой и едой для своих родных по улице, где гора трупов. Не солдат, а твоих знакомых и коллег. Затем тебя ограбит не российский солдат, а твой сосед. Тот самый, что сейчас присылает тебе посты о "как бороться с повесткой" и саркастические видео "пусть сначала... мобилизуют".

    Именно он первым украдет твои теплые вещи и остатки еды. За ним последует российский солдат и украдет то, что осталось. Если ты выживешь до этой точки в истории, тебя ждут фильтрация, допросы и обыски. А твой сосед, который подстрекал тебя "откосить", будет писать доносы, что на самом деле ты "ждун" с прицелом на свою квартиру или дом.

    Если ты пройдешь фильтрацию, то дальше - очереди за гуманитаркой и ее получение через постоянное унижение. Ни работы, ни гражданской жизни - только выживание среди зверей. Потому что всем станут зверьми сразу. Правило выживания - каждый сам за себя. И постоянный страх. Постоянный влажный страх за себя, за детей, за жену. Секунда за секундой.

    Если ты сможешь переступить через себя и выдать в плен своего соседа первым, возможно, тебе дадут право жить немного лучше. Даже работу. Но ты должен будет все больше и больше выдавать своих. Расширяя круг во имя выживания и постепенно входя во вкус.

    Через год ты привыкнешь. Не поднимать голову. Не смотреть в глаза. Не разговаривать на спорные темы. Ты научишься не вспоминать свою жизнь до того, как пришел российский солдат. Ты будешь вызывать отвращение у детей. У жены. Даже у себя. Ты не будешь собой, а твоя жизнь превратится в чистую физиологию.

    Тем не менее, ты будешь "жить". Твое настоящее уйдет и больше никогда не вернется. Поверь нам - это не жизнь. Тени людей вокруг подтверждают это каждую секунду.

    Поэтому не думай, что что-то изменится, если фронт дойдет до твоего города. Будет именно так. Так что возьми свою жизнь в руки, собери мысли. Откажись от всего, что обещает тебе "жизнь, если что-то случится". Покажи своему соседу, который присылает тебе посты, что ты не готов его терпеть. Встань прямо сейчас и дай ему в лицо. И начинай готовиться жить свободным и бороться за это. Потому что в оккупации нет жизни. Поверь нам.Мы знаем.

    Сопротивление .Мариуполь.



  • Alfalcon 30b8e09d
    А пам'ятаєте як було у 2015-2019

    1) Зміцнювалось ЗСУ і ВПК

    2) Зменьшувався % тіньової економіки

    3) На українців не падали ракети і шахеди сотнями

    А потім "мудрий нарід" обрав цюцюрко-грає та його друзів

    Портнов - складав розстрільні списки українських патріотів
    Деркач - фейкові плівки і агент кремля
    Безумна - ллє бруд на ЗСУ
    Дубінський - корупціонер
    Резніков - марадер
    дЄрмак - агент кремля. Поганяло "Козир"
    Яке ж ви лайно до влади привели, Ze-скот

    #ХотьПоржом
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