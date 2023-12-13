Отказ поддержать Украину подорвет глобальную безопасность Европы, свобода Украины неразрывно связана с нашей свободой, - лидеры скандинавских стран
Об этом говорится в письме, адресованном скандинавскими лидерами изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Письмо написали премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стор, президент Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и прислали изданию накануне встречи в среду.
"Россия стремится использовать разногласия. Мы должны продолжать стоять вместе против незаконной и аморальной войны России так же, как мы делали это с момента вторжения. В противном случае мы рискуем получить мир с меньшей свободой и меньшей безопасностью на десятилетия, если не на поколения вперед", – отметили лидеры стран.
Они подчеркнули, что Украина не может защитить себя от России "лишь словами", а война "не выигрывается без оружия".
Лидеры пообещали продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую, военную поддержку, гуманитарную помощь и финансовую поддержку.
"Уменьшение поддержки Украины сейчас не является вариантом. Их борьба за свободу зависит от нашей настойчивости в продолжении этого курса. Храбрые украинские солдаты воюют каждый день. Их борьба за свободу - это также и наша борьба. Свобода Украины неразрывно связана с нашей свободой. Мы не позволим агрессору диктовать условия европейской безопасности", - говорится в письме.