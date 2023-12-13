Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше, - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский предупредил Конгресс США, что Украина может прибегнуть к партизанской войне, если Штаты не одобрят новый пакет поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, во время визита на закрытых встречах Зеленский заявил, что Украина "будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь от США и их европейских союзников становится все меньше".

"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", - заявил сенатор Крис Кунс от штата Делавер, один из ближайших союзников Байдена.

Bloomberg со ссылкой на законодателей и аналитиков пишет, что у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, однако лишь $1 млрд для пополнения этих запасов, чего недостаточно, чтобы долго поддерживать войну такой интенсивности.

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