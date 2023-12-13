13 танков и 12 бронемашин РФ уничтожены на Донетчине. На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ держат оборону, - Тарнавский
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В течение суток украинские воины уничтожили 28 единиц военной техники РФ на Таврическом направлении.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожено 13 российских танков и 12 других бронемашин. Все - на Донетчине. В общей сложности, в операционной зоне ОСГВ "Таврія" враг в течение минувших суток нанес 3 авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов", - говорится в сообщении.
Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях, отметил Тарнавский.
"Общие потери врага составили 401 человека. Уничтожено 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ и 1 артсистему. Еще 10 единиц техники врага повреждены", - отметил командующий.