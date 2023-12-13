Украина почти полностью выполнила рекомендации ЕК на пути к членству в ЕС, - фон дер Ляйен

Более 90% рекомендаций Европейской комиссии было выполнено Украиной, Киев делает огромное продвижение в реформах.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина делает огромное продвижение в реформах, которые ведут ее в наш Европейский Союз. Наш доклад о расширении в прошлом месяце демонстрирует четкий прогресс: более 90 процентов этих реформ были завершены к тому времени. Мы определили четыре реформы, в которых необходимо сделать окончательные шаги. Со времен доклада до сих пор Украина продолжала работать над всеми ими", - рассказала она на пленарном заседании Европейского Парламента, посвященном подготовке к Европейскому Совету 14-15 декабря.

Президент ЕК напомнила, что Рада приняла два антикоррупционных закона - об увеличении численности НАБУ и о декларировании активов, а также внесла дополнения в законодательство о национальных меньшинствах, чтобы выполнить оставшиеся рекомендации Венецианской комиссии.

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"Этот закон предусматривает более широкое использование языков меньшинств в школах, в книгах и в ходе публичных мероприятий. Действительно, группы национальных меньшинств уже дали положительную реакцию на это законодательство. И наша первая оценка также положительна", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, если все эти законы будут эффективно имплементированы, это означает выполнение трех из четырех окончательных рекомендаций. В то же время, украинские власти уже предложили новый закон о лоббизме, который имеет целью ограничить влияние олигархов и выполнить последнюю рекомендацию Европейской комиссии.

"Это тяжелая работа, но цель в выполнении всех семи рекомендаций достижима. Я думаю, что Украина, быстро осуществляя эту тяжелую работу, демонстрирует нам, насколько сильно они (украинцы – ред.) заботятся о нашем Европейском Союзе и о наших ценностях. Поэтому мы также должны соответствовать (уровню – ред.) их решимости", - подытожила фон дер Ляйен.

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