Готовим матрицу реформ, которая охватит все сферы, - Шмыгаль

Несмотря на полномасштабную агрессию России, приверженность Украины реформам и национальной трансформации остается непреклонной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас совместно с партнерами готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров. В частности, бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработка с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility", - информирует он.

По словам Шмыгаля, матрица реформ охватит все сферы - от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы.

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