Орбан: "Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине объяснил, почему он решил блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Portfolio.hu.

По словам Орбана, вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться с учетом того, выгодно ли это Евросоюзу, включая Венгрию.

Он добавил, что скорое вступление может иметь непредсказуемые последствия.

"Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься серьезно, Евросоюз прекратит свое существование", – отметил Орбан.

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Премьер выразил мнение, что на практике Киев не выполнил условий о начале переговоров, повторив тезис Будапешта о том, как с 2015 года Украина "лишила прав, которыми они пользовались ранее".

"Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон", - добавил Орбан.

Он также выразил обеспокоенность тем, что ЕС разрешил Украине импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков, что вредит интересам Венгрии.

"Мы еще не говорим о вступлении Украины, но уже десятки тысяч, может быть, сотни тысяч венгров могут потерять средства к существованию", - констатировал Орбан.

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