Фон дер Ляйен: "Война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров стран ЕС, который начнется 14 декабря.
Еврокомиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только она выполнит четыре невыполненных условия, изложенных ранее для реализации надежд Киева на ЕС.
Представитель ЕС в Брюсселе предположил, что это может произойти в марте.
Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, включая закон о национальных меньшинствах (вопрос, затронутый Венгрией, - ред.), выполняют три из задач, а это значит, что не хватает только одного: нового закона о лоббировании, призванного обуздать олигархов.