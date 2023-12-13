Фон дер Ляйен: "Война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Саммит лидеров ЕС в Брюсселе должен одобрить выделение Киеву 50 миллиардов евро и начало переговоров о вступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров стран ЕС, который начнется 14 декабря.

Еврокомиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только она выполнит четыре невыполненных условия, изложенных ранее для реализации надежд Киева на ЕС.

Представитель ЕС в Брюсселе предположил, что это может произойти в марте.

Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, включая закон о национальных меньшинствах (вопрос, затронутый Венгрией, - ред.), выполняют три из задач, а это значит, что не хватает только одного: нового закона о лоббировании, призванного обуздать олигархов.

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