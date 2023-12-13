Украинцы массово саботируют требования оккупационных администраций, - Центр национального сопротивления

Украинцы на оккупированных территориях отказываются брать российские паспорта и отказываются выполнять требования оккупационных властей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на политику принудительной паспортизации, в рамках которой враг угрожает украинцам за отсутствие красной макулатуры, большинство украинцев игнорируют инициативы оккупантов", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что в настоящее время 60% до 70% украинцев на оккупированных территориях отказываются получать российские документы. При этом 80% автовладельцев на ВОТ отказывается ставить на свой автомобиль фейковые номера врага.

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