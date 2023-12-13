Польские перевозчики до сих пор блокируют 3 КПП на границе с Украиной, в очереди около 2600 фур, - Госпогранслужба
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На направлениях, где блокирование продолжается, по информации польских пограничников по состоянию на утро - 2600 фур: "Шегини" - 1300, "Рава-Руська" - 720, "Краковец" - 570", - сказал спикер.
Пункт пропуска "Ягодин" разблокирован 11 декабря после 14 часов по киевскому времени. Интенсивность движения есть. Количество пересечений границы увеличилось. По состоянию на утро в очереди в направлении Украины находится 700 грузовых транспортных средств, отметил Демченко.
На границе со Словакией блокирование продолжается. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда почти 560 фур.
В еЧерзі на выезд из Украины на утро зарегистрировано более 1200 фур.
На венгерской границе движение идет, но очереди есть. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 450 фур.