"Киевстар" опровергает заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов

Российские хакеры заявили об уничтожении тысяч компьютеров и серверов украинского мобильного оператора "Киевстар". В компании это возразили.

Представитель оператора Ирина Леличенко заявила в комментарии Ліга.нет, что персональные данные абонентов не скомпрометированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки, отметили в компании.

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"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов - какие-то наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов "Киевстара - также не соответствует действительности", - объяснила Леличенко.

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Ранее российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор "Киевстар". В СБУ заявили, что эти хакеры работают в подразделении главного управления генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ).

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.