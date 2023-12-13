Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.
"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - отметил сенатор-демократ Майкл Беннет.
По его мнению, "время идет", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.
В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни подверг критике президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.
"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу", - сказал он журналистам.
После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.