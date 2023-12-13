Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post

Некоторые конгрессмены считают необходимым остаться в Вашингтоне после 14 декабря и решить вопрос о дополнительном финансировании для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - отметил сенатор-демократ Майкл Беннет.

По его мнению, "время идет", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.

В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни подверг критике президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу", - сказал он журналистам.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.

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