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Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post

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Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post
Некоторые конгрессмены считают необходимым остаться в Вашингтоне после 14 декабря и решить вопрос о дополнительном финансировании для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - отметил сенатор-демократ Майкл Беннет.

По его мнению, "время идет", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.

В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни подверг критике президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу", - сказал он журналистам.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.
    я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, і казав: "Робіть свою роботу", - сказав він журналістам" - Ромни является представителем старой гвардии республиканцев. Жаль, что в свое время он проиграл выборы популисту Обаме.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Деякі конгресмени вважають за необхідне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та вирішити питання про додаткове фінансування для України. - всім решту мабуть до лампочки???
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, Джерело: https://censor.net/ua/n3461297

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