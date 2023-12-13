Оккупанты провели в Луганске пропагандистский фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников, - Центр нацсопротивления
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Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаются перевоспитать детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, в Луганске россияне провели фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников города. На пропагандистском мероприятии детей убеждали, что они россияне, а украинцы - это вымышленная нация.
Враг сознательно уничтожает самоидентификацию украинцев, поскольку планирует уничтожить целую нацию, что является геноцидом. Именно уничтожение нашей нации и есть единственной целью войны Владимира Путина и его приспешников", - говорится в сообщении.