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Словакия не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, однако она "абсолютно неготова", - Фицо

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Словакия не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, однако она "абсолютно неготова", - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что его страна не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он заявил, что считает Украину "совершенно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", - сказал Фицо.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите.

Читайте: Словакия готова поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре, - глава МИД Бланар

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Топ комментарии

  • Sharl
    Ви всі шавки були сильно готові коли вас приймали? Ну шо за люди у цьому ЄС? Чи так ***** на вас впливає, чи ви з фашистської ********* грошенята «на карман» маєте?
  • Alfalcon 30b8e09d
    Та ці двоє - одного поля ягоди
  • Eugene Bright
    Приїхали. Країна, яка сама з себе мало що представляє дає свою капець яку експертну та, мабуть, усім таку потрібну оцінку чи готова Україна до переговорів чи ні.
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