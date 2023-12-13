"Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров

Компания "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня 13 декабря.

Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал Комаров, компания приняла вчера, 12 декабря, план, согласно которому продолжает двигаться, несмотря на все преграды. Его удается реализовать, впрочем, не совсем вовремя.

"Мы рассчитывали, что сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня сегодня. Видим, что этого не произойдет. Но двигаемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня", – добавил Комаров.

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Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернет от компании "Киевстар".

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.