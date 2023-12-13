Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на $800 млн, - премьер Гар Стере

Норвегия объявила о дополнительной финансовой и гуманитарной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", – отметил Стере.

Он отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.

"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", - добавил норвежский премьер.

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