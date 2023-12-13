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Иран заявил, что боевики ХАМАС и Хезболла якобы получили оружие из Украины через "черный рынок". МИД отвергает обвинения

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Иран заявил, что боевики ХАМАС и Хезболла якобы получили оружие из Украины через "черный рынок". МИД отвергает обвинения
МИД Украины категорически отверг обвинения главы МИД Ирана Хосейна Абдоллахияна в получении группировками "ХАМАС", "Хезболла" и "Исламский джихад" оружия из Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в своем выступлении на Дохийском форуме 11 декабря министр иностранных дел Ирана подтвердил предоставление "всяческого рода поддержки в прошлом" ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду, утверждая, что такая поддержка якобы отвечала нормам международного права.

Комментируя поставки оружия этим группировкам, Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина", указал МИД Украины.

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"Категорически отвергаем провокативные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности. В Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения, полученного от международных партнеров, что позволяет активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в частности, такого, какое распространил глава МИД Ирана", - отмечается в заявлении МИД.

Ведомство отметило, что лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, уже давно доказанные реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их "абсолютную очевидность и несомненность".

МИД также напомнил, что Украина неоднократно предостерегала Иран, что последствия поддержки агрессии против Украины значительно превосходят любую выгоду от сотрудничества с РФ. Иран должен отказаться от своих деструктивных действий и соблюдать принципы и нормы международного права.

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Топ комментарии

  • Slava Holt
    О, а може сам Обама продав хамаз зброю?
  • Tierre
    Вони наші вороги. І активувалися в інформаційному плані проти України одночасно разом з іншою прокацапською наволочьчю типу орбана.
  • Зэлэный_Змий
    Вони ******* ті іранці? Хамас отримав іранські ракети "Фатх"(чи чим вони там по Ізраїлю пуляли) від України через чорний ринок? Зовсім больненькі?
    "не всі ішаки однаково корисні" (С)
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